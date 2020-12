Gerta Human Reports lancia l’appello per Letizia Battaglia

Un appello affinché Letizia Battaglia non lasci la direzione del Centro Internazionale di fotografia di Palermo. A lanciare l’iniziativa è la redazione Gerta Human Reports, collettivo che opera sul fronte della foto umanitaria. Si tratta di un’artista che “ha combattuto con i fatti tutti gli stereotipi sessisti, tutto il suo lavoro, la sua vita sono stati dalla parte delle donne, accusarla di mercificare – scrivono – il corpo delle bambine, di averne fatto un uso sessista è semplicemente ridicolo e crediamo non meritevole di risposta”.

Gerta, dunque, scende in campo e difende senza se e senza ma l’opera e l’impegno di una donna coraggiosa. “Nell’esprimerle vicinanza ed affetto per le critiche a volte oltraggiose che le sono state rivolte, spesso da soggetti sprovvisti di qualunque cultura fotografica o peggio da fotografi mediocri in cerca di visibilità – aggiunge Angelo Di Giorgio, tra i fondatori di Gerta – la esortiamo a non abbandonare il progetto che lei con caparbietà e determinazione è riuscita a regalare a Palermo ed alla Sicilia intera, senza di lei il Centro Internazionale di Fotografia non ha alcun reale futuro”.