L’arte in ospedale con la mostra “Il silenzio fa rumore”

Arnas Ospedale Civico e Benfratelli G.Di Cristina e M.Ascoli di Palermo apre le porte all’arte con la presentazione de “Il silenzio fa rumore: Opere e Performance di Simona Cavaglieri”, a cura di Floriana Spanò. L’iniziativa, organizzata da Elpi Gallery per i pazienti e per il personale ospedaliero, nasce dalla necessità di dar voce a coloro che ogni giorno vivono l’ambiente ospedaliero, o per malattia o per lavoro, soprattutto in un momento storico in cui gli equilibri sono venuti meno. Elpi Gallery, con il suo progetto presso il nuovo Polo Oncologico, padiglione 24, ha deciso di coniugare cura e cultura attraverso un percorso espositivo che vede protagonista Simona Cavaglieri. L’artista, da domenica 20 dicembre al 31 gennaio 2021, proporrà le sue opere, una di queste “My soul is my balance” inaugurerà la mostra domenica 20 alle ore 17:00.

Si tratta – spiega Elpi Gallery – “di un percorso espositivo tra cura e cultura. Una nuova mostra con un grande valore, non solo come misura preventiva per lo stress correlato per medici e tutto il personale sanitario, ma anche come modo per porre attenzione alle tematiche non Covid, che oggi rischiano di essere trascurate. L’obiettivo è rendere migliore l’esperienza in ospedale di curati e curanti attraverso l’Art-Therapy, in un momento emergenziale come questo, dominato da un senso incombente di paura e stress, senza poter ricevere il conforto e l’abbraccio dei propri cari”. Attraverso l’opera d’arte, la cultura si mostra non soltanto come un coinvolgimento emozionale, ma anche come cura e attenzione per tutti coloro che vivono questi giorni tra le mura dell’ospedale. Certamente una mostra culturale non può che fare bene al cuore e alla mente di tutti coloro che usufruiscono del nuovo Polo Oncologico.