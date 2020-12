Muore un uomo, scoppia il caos al Policlinico: urla e minacce al medico

PALERMO – Dopo la morte di un uomo è esploso il caos al Policlinico. E’ successo la scorsa notte, quando i familiari di un 61enne palermitano, deceduto poco prima, hanno preso di mira la dottoressa di turno al reparto di Medicina interna. In pochi minuti la situazione è degenerata: urla e minacce hanno seminato il panico, rendendendo necessario l’arrivo dei carabinieri.

A lanciare l’allarme il personale ospedaliero: i militari giunti sul posto hanno così evitato il peggio e la posizione delle persone coinvolte è ancora in fase di valutazione. Risalgono soltanto a poche settimane fa due aggressioni che nel giro di sei ore hanno già scosso il Policlinico nel pieno dell’emergenza pandemica.

Protagonisti, in entrambi i casi, i familiari dei pazienti che avrebbero dovuto attendere il parente fuori dalla zona emergenza, così come prevedono le norme anti Covid. In questo caso ad essere presi di mira sono stati un infermiere e i sanitari dell’area di emergenza, dove un uomo ha tentato di sfondare la porta.