Nuovo Dpcm per le feste: per i ‘furbetti’ multe da 400 a mille euro

Per chi viola i divieti previsti dal nuovo decreto per le vacanze di Natale sono previste sanzioni da 400 a mille euro. E’ quanto si legge nella bozza del testo che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri in base al quale le sanzioni sono quelle previste “ai sensi dall’articolo 4 del decreto legge del 25 marzo 2020 numero 19 convertito nella legge del 22 maggio 2020 numero 35”. (ANSA).