Ortigia, Napolitano e Rossi convocati in nazionale

Continua il grande momento per l’Ortigia. Dopo la prima vittoria in Champions League, arriva un’altra grande notizia per due giocatori in particolare, ma anche per tutto il club: Christian Napolitano e Simone Rossi

sono stati convocati dal ct della Nazionale, Sandro Campagna, per il collegiale che si svolgerà a Camogli dal 27 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, in vista della fase finale europea di World League (Debrecen, 8-11 gennaio 2021).

L’Ortigia, dunque, dopo molti anni, torna a fornire giocatori al Settebello e questo è un grande risultato, motivo di orgoglio per la società, il tecnico, il gruppo e i due atleti, a dimostrazione del grande lavoro svolto e dei risultati

ottenuti in questi ultimi anni sotto la gestione Piccardo.

Per Christian Napolitano si tratta di un ritorno, a sette anni dall’ultima presenza (mondiali di Barcelona 2013). Un ritorno a 38 anni, che il centroboa dell’Ortigia accoglie con grande emozione: “Sono sincero, ritrovarmi in Nazionale a 38 anni è un grande orgoglio, sono emozionato come se fossi un ragazzino di 17 anni che viene convocato per la prima

volta. Sono felicissimo, questo è il frutto di un grande lavoro fatto con la squadra, con il mister, con tutta la società. Questa convocazione deriva da questo nostro lavoro. Quando ho ricevuto la chiamata non sapevo se ridere o piangere, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con il Settebello. Vivrò questa esperienza al meglio. Sono contento anche per Simone Rossi”.

Per Simone Rossi è la prima convocazione in Nazionale della sua carriera. Una chiamata che il difensore dell’Ortigia non si aspettava: “Ancora non ci credo – afferma Simone -, devo ancora realizzare questa cosa. Inutile dire che è un sogno che si avvera. Con il tempo avevo smesso di sperarci, anche perché più passano gli anni e più diventa difficile, soprattutto se non sei mai stato parte di quel giro. Mai avrei immaginato una convocazione in Nazionale e invece è arrivata adesso che ho 28 anni. Sono davvero felicissimo”.

Grande gioia in casa Ortigia per queste convocazioni che si aggiungono a quelle (comunicate ieri) dei giovani Cassia, Francesco Condemi, Ferrero e Piccionetti con l’Under 20 di mister Carlo Silipo.