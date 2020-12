Ospedale Cervello, attivati quattro posti letto in Oncologia medica

PALERMO – Sono stati attivati ieri, dall’azienda ospedali riuniti ‘Villa Sofia Cervello’ 4 posti letto di oncologia medica per ricoveri ordinari programmati. “Ciò dimostra – dice il direttore generale dell’azienda palermitana Walter Messina – che anche in un momento di massima attenzione sulla prioritaria emergenza pandemica da Coronavirus non mancano le risposte ai pazienti non Covid, soprattutto in un ambito così delicato qual è quello oncologico”. “Questo risultato – aggiunge Francesco Verderame, direttore dell’unità di oncologia medica – è il frutto di un impegno continuo sempre supportato dalla nostra direzione generale e strategica e rappresenta un segnale di grande attenzione nei confronti dei nostri pazienti. L’attenzione verso le patologie tumorali deve essere mantenuta costante – aggiunge – perché non si tratta di iter assistenziali e terapeutici che possono essere sospesi, quindi l’auspicio, e insieme un messaggio di rassicurazione alla nostra particolare utenza, è quello di ricordare che la paura del Covid-19 non può avere il sopravvento e che le più innovative soluzioni farmacologiche e strumentali per lo studio della stadiazione e, quindi per la diagnosi precoce, nonché per il monitoraggio follow up, oggi consentono di invertire la curva della mortalità in ambito oncologico. Nella nostra azienda – sottolinea Verderame – abbiamo percorsi multidisciplinari terapeutico-assistenziali dedicati accessibili, con le dovute misure di prevenzione, mediante percorsi sicuri”. (ANSA).