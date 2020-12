AGRIGENTO – Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri durante il trasferimento di ottanta migranti intercettati poco prima su un barchino a trentasette miglia da Porto Empedocle. Una volta fatti sbarcare, e dopo il completamento delle operazioni di identificazione, era stato disposto il loro trasferimento in pullman nel trapanese per effettuare il periodo di quarantena obbligatoria in una struttura. Durante il tragitto, nei pressi di Cattolica Eraclea, un gruppo di tunisini ha aggredito l’autista del bus che è stato costretto a interrompere bruscamente la marcia nonostante fosse scortato da alcune auto di polizia e carabinieri. Il conducente è rimasto ferito in maniera lieve. Almeno in dieci sono riusciti a guadagnarsi la fuga dileguandosi tra le campagne del piccolo paese dell’agrigentino.

Nel tentativo di bloccare gli altri passeggeri dell’autobus un carabiniere è stato colpito e ferito. Il militare dell’Arma, per fortuna non in gravi condizioni, è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ribera per le cure mediche del caso. Quasi tutti i migranti sono stati, con non poca difficoltà, bloccati dalle forze dell’ordine intervenute. Ancora in corso, invece, le ricerche dei tunisini che sono riusciti a scappare.