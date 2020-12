Prima giornata di tamponi a Birgi: tutti negativi i 140 passeggeri

TRAPANI – Sono risultati tutti negativi i 140 tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene effettuati nella prima giornata di avvio dello screening organizzata dalla squadra Usca dell’Asp di Trapani, operativa con postazione drive in all’interno dell’aeroporto Vincenzo Florio (Birgi) sui passeggeri in arrivo a Trapani con voli da Bologna e da Cuneo.

L’attività dell’Usca, coordinata da Mario Minore, responsabile dell’Unità operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale, prosegue quotidianamente ed è destinata a coloro che fanno rientro in Sicilia in occasione delle festività natalizie. L’Asp di Trapani ha messo a disposizione sette postazioni per l’esecuzione gratuita dei tamponi rapidi dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. (ANSA).