Rapina e inseguimento da film a Canicattì: due arresti

CANICATTÌ – La Polizia ha arrestato a Canicattì, in fragranza, Alessio Taibbi, e sottoposto a fermo Gian Piero Lo Giudice per rapina aggravata, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In seguito alla segnalazione di una rapina a un distributore di benzina commessa da due giovani armati e a volto coperto, gli agenti sono intervenuti riuscendo a rintracciare i banditi che si erano allontanati con un furgone, prendendo una strada secondaria.

La pattuglia ha tentato di obbligare il conducente del furgone a fermarsi ma i due hanno speronato ad alta velocità la Volante, provocando anche ferite agli agenti che hanno riconosciuto Lo Giudice. La pattuglia, nonostante i gravi danni all’auto di servizio, si è messaa caccia dei banditi che avevano lasciato il mezzo lungo la strada e rubato la macchina di un anziano dopo averlo picchiato. Poi hanno proseguito a piedi per le campagne. La fuga di Taibbi è terminata prima. Poi è stato preso anche il complice. Recuperato il bottino. (ANSA).