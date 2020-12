Serie C, da oggi partite visibili in tutto il Mondo

La Lega ha trovato l'accordo con Mister C per la distribuzione in tutto il mondo delle gare

Grandi notizie per i tifosi e gli appassionati di Serie C sparsi in tutto per il mondo. Il terzo campionato, infatti, sarà visibile in tutta Europa, ma non solo. La visione sarà permessa anche negli Stati Uniti, in America Latina, in Argentina e in Australia.

La Serie C, insieme ad Eleven Sports, ha individuato in Mister C il soggetto idoneo a proseguire l’obiettivo di distribuire le partite della terza serie calcistica italiana.

“Attraverso questa operazione portiamo il nostro brand in un mercato nuovo, mai esplorato prima” sostiene Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro. “In questo modo daremo ancora più visibilità ai club di Serie C e agli sponsor e permetteremo ai tifosi di poter seguire il calcio dei comuni d’Italia da ogni angolo del mondo. Penso soprattutto agli italiani all’estero, lontani dagli affetti o dai luoghi del cuore, il tifo è anche un modo per riconnettersi con le proprie origini e ricordarsi da dove si è cominciato”.

Il canale sarà distribuito in streaming e con i commenti in lingua italiana. L’accordo copre la stagione sportiva in corso e proseguirà fino alla stagione 2022/2023.