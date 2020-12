Spostamenti e visite ai parenti: cosa cambierà col nuovo Dpcm

A breve il confronto tra il governo e le Regioni: in vista le nuove regole anti Covid per le feste

Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. È l’orientamento che emerge, a quanto si apprende da fonti di governo, dal vertice del premier Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Boccia. Ora ci sarà il confronto con le Regioni, alle 18 il Consiglio dei ministri. Inoltre, nel

periodo delle feste si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Ma non per andare nei Comuni capoluogo.

C’è la cosiddetta deroga “nei due commensali”, a quanto si apprende da fonti di governo, nelle misure restrittive che verranno messe in campo per le festività natalizie. Nell’ambito della zona rossa e arancione – quindi fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni – sarà consentito , sia nelle

giornate “rosse” che in quelle “arancioni” a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.