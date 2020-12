Su Amazon le partite della Champions League

Amazon Prime Video dalla prossima stagione trasmetterà le partite della Champions League. La piattaforma streaming on demand del colosso di Seattle si è aggiudicata i diritti per mandare in onda le migliori partite del mercoledì “night” di Champions League per il triennio 2021-24. Ne dà notizia il sito del Sole 24 Ore. La società – si legge in una nota – trasmetterà in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League, oltre che la finale della Supercoppa Uefa, per tre stagioni, a partire dalla prossima (2021/22). E tutto questo precisando che «le migliori partite del mercoledì (di Champions, ndr.) vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali».