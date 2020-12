Usura, imprenditore denuncia: scattano tre arresti

MESSINA- La polizia ha arrestato a Messina tre persone per usura pluriaggravata. L’inchiesta è stata condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura di Messina guidata da Maurizio De Lucia e ha fatto luce sulla vicenda che ha visto protagonista un imprenditore che si è presentato dagli inquirenti denunciando di essere stato costretto a chiedere un prestito a privati. In cella sono finiti Giuseppe Maggio, Antonino Morvillo e Nunzio Venuti. Attraverso un conoscente, Antonino Morvillo, l’imprenditore è stato messo in contatto con Venuti , ottenendo un prestito di 3.000 euro e restituendo, in trenta giorni, 4.000 euro. La situazione finanziaria della vittima non è, però, migliorata nel tempo, ragion per cui si è trovata nella necessità di chiedere ulteriori somme a credito a Venuti, questa volta consegnando degli assegni a proprio nome a titolo di garanzia. Entrato in una spirale drammatica, l’imprenditore è stato costretto a chiedere altri 3.000 euro, per restituirne 4.000 in un mese. Trovandosi nella impossibilità di far fronte agli impegni assunti, per la vittima è iniziato un vero e proprio incubo fatto di pressanti richieste di soldi e minacce. Esasperato, ha raccontato l’intera vicenda agli investigatori. (ANSA)