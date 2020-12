PALERMO- “Ieri abbiamo illustrato le primissime fasi della campagna vaccinale anticovid che, come prevede il Piano nazionale, è rivolta inizialmente a precisi target. In particolare abbiamo lanciato la piattaforma di pre adesione (sul sito www.siciliacoronavirus.it) ed avevo auspicato una grande partecipazione da parte del personale sanitario. In poche ore, cioè da quando il form è andato online, si sono registrate oltre 1400 persone! Stamattina sono complessivamente circa 2500! Ringrazio quanti hanno raccolto subito l’appello: è un segnale di straordinaria lungimiranza. È l’inizio di una nuova stagione”. Così, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sulla sua pagina Facebook.

Il vaccino e la Sicilia

Ieri, appunto, l’assessore, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, a Palermo, aveva illustrato alcuni dettagli della prima fase della campagna vaccinale che partirà il prossimo gennaio. “Sarà una sfida importante – aveva detto Razza – e auspico che ci sia la più larga adesione da parte del personale sanitario. La loro partecipazione è fondamentale per far sì che alla popolazione arrivi il messaggio che vaccinarsi è utile per vincere la battaglia contro il virus”. Ecco perché sul portale ‘siciliacoronavirus.it’ è operativa una sezione dedicata alle pre-adesioni alla vaccinazione proprio da parte del personale sanitario. Razza ha inoltre spiegato che in base alle priorità stabilite dal piano nazionale del ministero della Salute per la Fase 1 della campagna (da gennaio a marzo 2021) è stato definito il target di popolazione da vaccinare, pari a 141.084 soggetti.

Chi saranno i primi a vaccinarsi

L’elenco potenziale comprende i professionisti della sanità e tutto il personale che opera in ambito ospedaliero, gli ospiti e personale delle RSA. All’inizio della campagna, la Sicilia riceverà il 90% delle dosi necessarie. Il target sarà così suddiviso: 79.385 professionisti della sanità e personale che opera in ambito ospedaliero; 21.551 ospiti e 10.463 operatori delle 1.465 RSA censite sul territorio regionale; 8.600 operatori della sanità privata; 3.092 operatori del 118 (Seus); 4.721 tra medici di base e pediatri; 1.455 collaboratori degli studi dei medici di base e dei pediatri; 2.956 operatori MCA/MET (Medicina emergenza territoriale); 4.527 unità di personale assunto per l’emergenza Covid; 800 studenti dei corsi di medicina generale; 3.534 specializzandi. Saranno invece una trentina i punti di stoccaggio per le dosi del vaccino, facendo della Sicilia la seconda regione del Paese per punti di stoccaggio.