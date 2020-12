Beni culturali, la nuova sovrintendente a colloquio con il sindaco

CATANIA – La nuova sovrintendente ai Beni culturali a colloquio a Palazzo degli Elefanti. Donatella Aprile, che ha preso il posto di Rosalba Panvini andata in pensione, è stata ricevuta dal sindaco Salvo Pogliese.

L’incontro

All’incontro a cui hanno partecipato anche gli assessori alla Cultura e ai Lavori pubblici, Barbara Mirabella ed Enrico Trantino, sono stati affrontati i temi legati alla valorizzazione del grande patrimonio culturale, storico-artistico, architettonico e paesaggistico della città di Catania: “L’esperienza e le capacità dell’architetto Aprile, che conosco e apprezzo da parecchio tempo, sono una sicura garanzia di proficua collaborazione – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – per i tanti progetti ai quali stiamo lavorando per migliorare la nostra città, con una modalità improntata alla semplificazione e alla sburocratizzazione che sono certo coincide con quella della neo sovrintendente”.

Le iniziative

Al centro del colloquio tra il vertice dell’Amministrazione comunale del capoluogo e quello degli uffici regionali per i beni culturali nella provincia di Catania, anche le tante iniziative per restituire decoro all’area urbana a cominciare dai tanti monumenti cittadini su cui il Comune è impegnato a dare nuovo respiro, come i siti museali e tra questi il Castello Ursino e la casa di Bellini.

Le parole di Pogliese

“La nostra Amministrazione – ha commentato Pogliese – è pronta a proseguire e incentivare nell’interesse esclusivo dei cittadini la collaborazione istituzionale con la soprintendenza e più in generale con l’assessorato regionale guidato da Alberto Samonà, con cui abbiamo grande sintonia di obiettivi per valorizzare la tradizione di storia, arte e cultura della nostra città su cui siamo proiettati nell’ottica dell’incremento turistico”.