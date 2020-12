CATANIA – Sono stati 4.816 i tamponi effettuati ieri all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania nella quinta giornata di screening per il Covid-19 a chi rientra nel capoluogo etneo. Sono i 12 i casi positivi emersi. A Catania, sempre ieri, al porto sono stati eseguiti 21 tamponi, 442 al drive in dell’ex mercato ortofrutticolo, con 27 casi positivi, e 33 al drive-in Pta San Giorgio, con tre casi positivi. Complessivamente, ieri, in tutte le postazioni attive per lo screening sui rientri, sono stati effettuati: 5.312 tamponi, di cui 42 positivi. Da oggi sono, inoltre, attive, nei Distretti Sanitari, le postazioni drive-in per l’effettuazione, su convocazione, dei tamponi di controllo dopo cinque giorni dall’arrivo.

A Palermo, invece, tra ieri e oggi sono stati eseguiti circa 5600 tamponi tra i passeggeri che arrivano al porto di Palermo e all’aeroporto Falcone Borsellino. In aeroporto sono stati eseguiti 4.602 tamponi al momento 4 i positivi. Al porto di Palermo e al porto di Termini Imerese 801. Anche qui 4 positivi. Questa mattina sia nel traghetto da Napoli della Gnv che in quello della Tirrenia che nella nave da Cagliari tutti i tamponi eseguiti, oltre 500 sono stati negativi.