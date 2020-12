Ventidue vittime in Sicilia, 553 in Italia

Sono 878 i nuovi casi di Covid in Sicilia. Cifra in aumento rispetto a ieri quando erano stati 731. Ventidue le vittime, lo stesso incremento di ieri. In calo il numero dei ricoveri: -20 in regime ordinario e -8 in terapia intensiva.

I numeri in tutta Italia

Sono 16.308 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 553.

Sono 176.185 i tamponi effettuati, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri (-0,8%).

Calano di 35 unità – nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite – i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia. I ricoverati nei reparti ordinari diminuiscono invece dii 405 unità nelle ultime 24 ore.

I dati delle Regioni

Tra le regioni con il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore figurano Veneto (3.834), Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410), Puglia (1.382), Friuli Venezia Giulia (974), Campania (949), secondo i dati del ministero della Salute.