De Laurentiis: “Esigo sei punti contro Avellino e Palermo”

Il Bari ha come obiettivo la promozione in Serie B. La dirigenza già lo scorso anno aveva allestito una squadra in grado di far paura, ma si è dovuta arrendere alla Reggiana che ha avuto la meglio nella finale play off.

In questa stagione i “galletti” sono dietro la Ternana che sembra implacabile, ma non vogliono mollare. “La Ternana – dichiara il presidente De Laurentiis ai microfoni de “La Gazzetta del Mezzogiorno” – sta tenendo una media punti ‘folle’, ma noi non molliamo. Bisogna lavorare duramente ed il gruppo che si è creato in questa società ha ben chiare le necessità attuali e quelle del prossimo futuro. Servirebbe pure un po’ di sano ‘culo’. Dovremo dare tutto pur di centrare l’obiettivo, fallirlo sarebbe un colpo durissimo. Ma noi siamo qua: nella mia famiglia mi hanno insegnato a vivere le responsabilità in prima persona quando ci si mette la faccia ed il nome”.

Il numero uno dei pugliesi parla anche delle ultime due gare dell’anno: “Nel 2021 mi piacerebbe lanciare una specialissima campagna abbonamenti e inaugurare il museo per divulgare la storia di questo glorioso club, adesso, però, conta il presente. Volevo nove punti prima della sosta: non potrò essere accontentato, ma ora ne esigo sei nelle gare con Avellino e Palermo”.