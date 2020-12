Droga: cinque arresti per spaccio a Palermo

La Polizia di Stato ha arrestato cinque persone accusate di spaccio di droga nel mercato storico di Ballarò a Palermo.

I pusher C.C. 46 anni, con in atto la misura dell’obbligo di presentazione alla Pg, S.S. 28 anni, e A.L. 25 anni con in atto l’avviso del questore, L.M.G. 18 anni e M.I.J., nigeriano di 25 anni. Tra le vie Porta di Castro, Salita del Banditore sono state sequestrate centinaia di dosi hashish nascoste nei pressi delle auto o nelle abitazioni e calate dall’alto attraverso dei panieri. Tutti i clienti fermati dopo l’acquisto della droga sono stati segnalati in prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. (ANSA).