Green Basket, si cerca la conferma. Guerra: “Pronti ad affrontare Crema”

PALERMO – Dare seguito alla bella prova di settimana scorsa: è questo l’obiettivo del Green Basket Palermo, che domani vola a Crema per il posticipo della 4^giornata del campionato di Serie B Old Wild West, ultimo appuntamento stagionale del 2020.

I palermitani hanno sbloccato la propria classifica nel derby di 7 giorni fa contro Torrenova, grazie ad una prestazione ottima tanto sul piano offensivo che su quello difensivo: adesso servirà confermare i progressi mostrati fin qui in casa di una formazione decisamente ostica. Mvp del match contro i messinesi è stato il lungo Giuseppe Caronna, autore di 28 punti e 7 rimbalzi, seguito da un Filippo Guerra da 23 punti e perfetto nelle percentuali al tiro (5/5 da 2, 4/4 da 3).

Perché la Pallacanestro Crema ha dimostrato di essere in ripresa, dopo la sorprendente sconfitta nell’esordio in campionato contro la Sangiorgese: due successi consecutivi contro altrettante siciliane (particolarmente pesante la vittoria di domenica conquistata ad Agrigento) hanno risollevato la classifica dei lombardi, che con un mix di giocatori già esperti della categoria e giovani di qualità punta alle vette del girone. E nei padroni di casa ci sarà anche un ex della sfida, Luca Montanari, protagonista con il Green nella seconda metà della stagione 2017/18, terminata sfortunatamente con i playout persi contro Pozzuoli.

A presentare la sfida di domani è il nostro play Filippo Guerra: “Per Crema siamo abbastanza pronti, andiamo con la faccia tosta per fare una partita su noi stessi. Vogliamo migliorare quei tasselli che non ci hanno permesso di giocarcela al meglio contro Agrigento e Bernareggio, perché Crema secondo me è al loro livello. Bisogna fare una partita combattiva ed essere determinati su ogni palla”.

Palla a due prevista per le 19, arbitrano Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI) e Simone Farneti di Quartu Sant’Elena (CA).

La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma LNP Pass al prezzo di 3,50 Euro per la singola partita o 29,90 Euro per il Season Pass (trovate tutte le info su https://lnppass.legapallacanestro.com/)