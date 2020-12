I cappellini di Danny Wise

“Danny Wise makes longer your life”. Questo lo slogan scelto per lanciare la nuova collezione di cappelli con visiera, firmata dallo stilista italiano di origini siciliane. “Io – sottolinea Wise – ho sempre amato e celebrato la Luce e il Bello. Vivo anzi nella loro contemplazione. E grazie alla dote che la natura mi ha donato, attraverso le mie creazioni cerco a mia volta di regalare alle donne bellezza, sorriso, felicità. Ho cercato di “allungare la vita”. In un momento come questo, ho perciò concepito un cappellino dotato di visiera protettiva”.

“Partendo da questa consapevolezza – si legge in una nota – Danny Wise ha disegnato un copricapo forgiato con le più pregiate pelli esotiche, ovvero coccodrillo, alligatore, caimano, rigorosamente tagliate a mano, seguendo la livrea dell’animale stesso, qui lavorata e resa ancora più sottile, morbida e quindi leggera. Ha altresì aggiunto la mascherina in cristal antiappannaggio, materiale usato dalle migliori aziende che producono caschi per i piloti di Formula Uno. Alcune visiere sono colorate per difendere chi le indossa dal riverbero solare: in technicolor per chi si reca sulla neve, gialle per chi sceglie il mare. In più, tutte le mascherine sono bordate in sbieco di doppio raso di seta, lo stesso che si usa per gli abiti di haute couture. Pure l’etichetta interna è di seta con la sigla DW ricamata a mano”.