Lega Pro, Ghirelli: “Orgoglioso di essere presidente C”

“Oggi, sono orgoglioso di essere Presidente pro tempore della Serie C”. A scriverlo su Facebook è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Il numero uno della terza serie italiana si è soffermato sull’approvazione del bilancio. “Le hanno tentate tutte – sottolinea Ghirelli – telefonate da Salerno, da un presidente che è solito “navigare “ in ogni categoria, da qualche personaggio in cerca di autore, spalleggiati con Twitter ed articoli, incuranti degli interessi reali della lega pro, anzi piegarla per puro interesse personale. RISULTATO: approvato oggi il bilancio dell’Assemblea di Lega Pro con 1 voto contrario e 7 astenuti ( votavano anche le società retrocesse, essendo il bilancio riferito all’esercizio del precedente campionato) . Un confronto aperto, limpido e costruttivo, attento anche alle critiche. Una grande prova di autonomia da parte dei Presidenti che non sono disponibili alle strumentalizzazioni. E’ una bella Lega. Si può ripartire da qui per RIFORMARE il calcio italiano”.