È morto il musicista Lelio Giannetto, ucciso dal Covid. Era ricoverato in gravi condizioni da qualche giorno. Aveva 59 anni.

Palermitano, fondatore dell’associazione “Curva Minore”, Giannetto è stato un contrabbassista virtuoso e innovatore. Capace di sperimentatore nuove contaminazioni musicali.

Tanti i messaggi social di cordoglio musicisti e amici che ne ricordano le doti artistiche e umane.

Contrabbassista, compositore, performer e ricercatore musicale Giannetto a Palermo e non soltanto era molto conosciuto ed apprezzato. La sua storia di impegno personale nel mondo della musica in Sicilia è lunga e importante. Fonda nel 1997 Curva minore, associazione per la divulgazione delle musiche innovative, di fatto aprendo alla ricerca musicale e al dialogo fra i più diversi linguaggi dell’arte e della vita. Nella sua carriera ha collaborato con altri importanti musicisti.

Nel suo profilo professionale si legge poi che nel 2014 ha inaugurato il Festival di Moers con Bassmasse un progetto speciale di Sebastian Gramss per 50 contrabbassi. Giannetto è anche indicato fra i fondatori della Sicilian Improvisers Orchestra e compositore di musiche per il teatro e il cinema e per la danza, insomma lavorando a tutto campo per ogni sorta di spettacolo e creatività. Più di recente la sua attività si era sviluppata in progetti legati al paesaggio sonoro ovvero alla capacità di rendere in musica caratteristiche paesaggistiche, intrecciare fra loro le arti, rendere all’udito ciò che gli occhi vedono.

Uno dei suoi ultimi progetti si era svolto nel Parco archeologico di Selinunte. Ha curato alcuni programmi di musica contemporanea presso il Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orestiadi di Gibellina, il Goethe-Institut Palermo, il Teatro Garibaldi di Palermo.