Pallacanestro Trapani, sfida a Biella. Corbett: “Voglia di rivalsa”

Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani (Biella Forum, ore 12.00) contro la Edilnol Pallacanestro Biella. Gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo

sanitario, tutto il “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Salvatore Basciano, Hugo Erkmaa, Gabriele Spizzichini, Marco Mollura, Luciano Tartamella, Shonn Miller, Emmanuel Adeola, Andrea Renzi, La Marshall Corbett, Curtis Nwohuocha.

Questo il commento di La Marshall Corbett in vista del match di domenica:

“Siamo ancora all’inizio ed abbiamo affrontato partite molto difficili in condizioni non eccellenti. Sono certo che quando tutti recupereremo la forma migliore inizieremo a divertirci. Biella è una squadra giovane ma noi abbiamo voglia di rivalsa ed in questa fase è fondamentale conquistare punti in trasferta”.