Saturnia Volley, ultima trasferta dell’anno: sfida ad Abba Pineto

ACI CASTELLO (CT) – Il girone di andata del Campionato di volley Maschile di Serie A3 Credem Banca 20/21, per Sistemia LCT Saturnia Aci Castello, prevede ancora due match, uno fuori casa e uno tra le mura del Pala Arcidiacono a Catania.

La prima delle due partite è in programma per le 19:30 di domani pomeriggio domenica 20 dicembre 2020 contro Abba Pineto, mentre per la

seconda e ultima del girone di andata, i biancoblu torneranno tra le mura casalinghe per il derby siciliano della Serie A3 contro Avimecc Modica. Bisogna quindi continuare con la determinazione delle ultime giornate, quella dimostrata ad Ottaviano e quella che sta venendo fuori dagli ultimi

allenamenti, per chiudere il 2020 con un bottino di punti.

“Quella di domani è la seconda di due trasferte consecutive, ma questo non può e non deve influire sulle nostre prestazioni – spiega Coach Mauro Puleo, alla vigilia della partita contro Pineto – troveremo una squadra in ottima forma, con un opposto che appartiene sicuramente ad una categoria superiore, stanno gestendo benissimo questo campionato ottenendo ottimi

risultati”.

Sul fronte dei suoi: “Stiamo cercando di ricucire, forzare su alcune cose durante gli allenamenti. Ad Ottaviano abbiamo fatto una buona prestazione che però non ha influito ai fini della classifica, domani e domenica prossima dobbiamo puntare all’obiettivo punti”.

Da segnalare il super lavoro di questi giorni dell’ortopedico, il dottor Michele Salemi, e del fisioterapista, il dottor Gaetano Caluccio, per due infortuni che hanno riguardato Valerio Vermiglio e Ulrik Dahl. La presenza del palleggiatore è in dubbio fino a domani. Vermiglio, disponibile in quanto la società ha deciso di comminare il turno di squalifica di domenica scorsa sul campo di Ottaviano in multa, nell’allenamento di giovedì pomeriggio ha avuto un piccolo infortunio che gli ha causato una leggera infiammazione al tendine per la quale ha subito iniziato una terapia specifica. Non è compromessa invece la presenza dell’opposto scandinavo, che nel match contro Ottaviano aveva riportato un infortunio ad un dito della mano sinistra che gli ha causato molto dolore nel corso della settimana, le immediate cure dell’area medica della Saturnia lo hanno rimesso in sesto.

La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.