Taglio del nastro per Arcobaleno, asilo nido realizzato con fondi europei

SANT’AGATA LI BATTIATI – Realizzato con Fondi europei. Una struttura nuovissima per la comunità. È un entusiasta sindaco quello che stamani ha inaugurati il nuovo asilo nido di Sant’agata Li Battiati.

Tutti i colori dell’arcobaleno

Marco Rubino, primo cittadino del comune etneo, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo asilo nido. Sottolineandone la funzione educativa. “Il nostro asilo nido Arcobaleno, non è concepito come struttura che svolge funzione assistenziale di parcheggio, ma come un ambiente educativo complementare alla famiglia, uno spazio formativo di sviluppo della personalità del bambino e come luogo dove i piccoli realizzano la loro prima esperienza di socializzazione” – ha detto.

Un’amministrazione che innova

Il sindaco ha anche sottolineato la volontà, sua e della giunta, di puntare a innovare il Comune, attraverso il sapiente uso dei fondi europei. “La volontà di innovare, riqualificare il nostro patrimonio edilizio è una delle caratteristiche di questa amministrazione – ha aggiunto. Grazie alla partecipazione ai bandi sui fondi strutturali europei ad esempio nel caso dell’asilo nido comunale, i fondi (FESR) 2014/2020 rappresentano strumento necessario per una politica degli investimenti che favorisce la crescita economica, occupazionale e la qualità della vita del territorio”.