Vibonese-Palermo: riecco Saraniti, la probabile formazione

CALCIO - SERIE C

I rosanero domenica alle 15 saranno impegnati in trasferta contro la compagine calabrese

PALERMO – Il successo contro la Casertana e la presentazione delle nuove maglie per il 120 anniversario del Palermo hanno rinvigorito il gruppo rosanero che domani avrà un altro importante ostacolo da superare, la Vibonese.

Una gara in trasferta per lasciarsi alle spalle l’ultima gara esterna contro il Foggia. I rosanero, però, dovranno ancora fare a meno di calciatori importanti del calibro di Almici, fermo a causa di un infortunio, e Marconi, squalificato dal giudice sportivo.

Boscaglia è intenzionato a confermare ancora una volta il suo consueto 4-2-3-1. Pelagotti tra i pali, con davanti a lui una linea a quattro composta da Doda, Somma, Accardi e Crivello; in mediana sicuro di un posto Odjer, mentre per l’altro posto disponibile è ballottaggio tra Palazzi e Luperini, col primo in vantaggio sul secondo; terminale offensivo Saraniti, che ha scontato un turno di squalifica nella giornata precedente, supportato da Kanoute, Rauti e Valente.