Green Basket, il 2020 si chiude con una sconfitta: Crema vince72-53

CREMONA – Si chiude con una sconfitta il 2020 del Green Basket Palermo, che gioca alla pari della Pallacanestro Crema per larghi tratti di match, cedendo il passo per 72-53. I siciliani cercano di resistere più volte alle folate offensive dei padroni di casa, ma la solidità offensiva dei lombardi (in particolare a cavallo tra secondo e terzo periodo) consente a Crema di scavare il parziale che deciderà la partita. Nel finale Green che dimostra tutta la volontà di non mollare e limitare il passivo, trasformando giocate individuali e corali di qualità senza perdere ulteriore gap con gli avversari.

Avvio non semplice per i palermitani, con Crema che tenta subito la fuga: Pederzini sfrutta una palla recuperata in zona offensiva per piazzare l’8-2 che costringe coach Mazzetti all’immediato time-out. Bedetti e Caronna ricuciono lo strappo, ma sul finale di quarto i padroni di casa trovano soluzioni offensive più efficaci e allungano sul 16-8. Ancora una volta la reazione di Palermo c’è, di nuovo con Bedetti e Caronna, e stavolta è Crema a chiamare time-out. I lombardi chiudono, grazie all’ex Montanari, i primi 10’ sul 20-13.

Di Marco ruba un gran possesso in avvio di secondo periodo e in transizione firma il -5. Gli arbitri notano nervosismo sul parquet, fischiando più falli di inizio gara, ma entrambe le squadre alzano il livello del proprio basket con le triple di Dosen e Gentili, con Palermo che torna sul -3 con la perfetta penetrazione di Boffelli. Gran momento di match per l’ala italo-argentina, che lotta su ogni pallone e dando la carica anche ai suoi compagni. Crema però trova, a metà parziale, il massimo vantaggio sul +10 che obbliga coach Mazzetti al secondo time-out della partita. Palermo torna in campo con il doppio play, trovando la tripla marchio di fabbrica di capitan Lombardo per il -7, ma i padroni di casa serrano le maglie difensive e prima dell’intervallo allargano la forbice del punteggio rientrando negli spogliatoi sul 41-28.

Grande azione di Bedetti ad aprire la ripresa, ma Crema fa la differenza a rimbalzo e sfruttando le tante seconde palle a disposizione scappa via fino al +16. Bedetti e Caronna sono gli unici a tenere a galla i biancoverdi grazie a delle buone iniziative personali, con la difesa di casa che costringe spesso i palermitani a giochi offensivi forzati. Green che piazza un mini-break di 0-5 con Bedetti e Boffelli, vanificando però con due palle perse – frutto anche della pressione costante della difesa molto aggressiva di Crema – che regalano ai lombardi il +18. Lombardo con la tripla del 55-40 prova a regalare un finale di speranza ai siciliani.

Lombardi che volano sul +21 in avvio di parziale, chiudendo ogni velleità di rimonta del Green, che però non molla e con Gentili cerca l’immediata reazione. Ci mette del suo anche capitan Lombardo, che si prende con qualità la tripla del -14; i palermitani, in bonus falli già a metà parziale, provano a sfruttare questo handicap a suo favore per avere a disposizione più possessi. Poco tempo e ancora una buona solidità difensiva dei padroni di casa impediscono la rimonta finale ai palermitani, che però dimostrano di non voler mollare neanche a tempo scaduto e limitano che il passivo diventi troppo pesante.

TABELLINO

PALLACANESTRO CREMA-GREEN BASKET PALERMO 72-53 (20-13, 21-15, 14-12, 17-13)

CREMA: Dosen 9, Bonvini, Trentin 9, Arrigoni 12, Mercado, Donati, Venturoli 5, Montanari 12, Leardini, Del Sorbo 4, Pederzini 16, Drocker 5. Coach: Eliantonio.

PALERMO: Lombardo 9, Guerra, Caronna 14, Boffelli 5, Caridi, Di Marco 4, Nicosia 3, Gentili 8, Drigo, Bedetti 10. Coach: Mazzetti.

ARBITRI: Di Luzio-Farneti.

NOTE. Rimbalzi: Crema 45 (15 RO), Palermo 39 (6 RO).