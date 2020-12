Mazara, uno dei marinai: “Ci parlavano di uno scambio di prigionieri”

I pescatori tornati in Sicilia dopo il sequestroo in Libia ora interrogati dal Ros

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – “Ho sentito dai nostri carcerieri dell’ipotesi di scambio di prigionieri tra noi e dei libici in prigione in Italia. Ne hanno cominciato a parlare un mese dopo il sequestro e questo mi ha messo paura: sospettavo che i nostri carcerieri potessero essere dei terroristi”. L’ha detto Giri Indra Gunawan, indonesiano di 43 anni, tra i 18 marinai sequetrati a Bengasi e arrivati oggi a Mazara del Vallo. Sono cominciati nella caserma dei carabinieri a Mazara del Vallo gli interrogatori dei marinai dei pescherecci Antartide e Medinea. La procura di Roma aveva aperto un fascicolo d’indagine dopo il sequestro dei 18 componenti gli equipaggi in Libia. I pescatori sono interrogati da militari del Ros su delega della procura. Attualmente sono quattro le persone interrogate. Gli interrogatori proseguiranno anche domani.

Al momento sono interrogati in caserma Pietro Marrone comandante della Medinea, Bernardino Salvo, della Natalino, Giacomo Giacalone, dell’ Anna madre, e Michele Trinca del peschereccio Antartide. I quattro sono entrati in caserma intorno alle 15. (ANSA).