Palermo, Boscaglia ha un solo dubbio in difesa

PALERMO – L’ultima trasferta del 2020 per il Palermo sarà in Calabria e Boscaglia si porta dietro ancora un dubbio in difesa. Il tecnico dovrà decidere chi schierare al posto dello squalificato Marconi, con Lancini che sembra in vantaggio su Accardi e Peretti.

Il tecnico confermerà il 4-2-3-1 con Crivello sulla fascia sinistra, su quella opposta, se non dovesse essere schierato centrale, dovrebbe esserci Accardi e al centro Somma con Lancini in vantaggio su Peretti e proprio Accardi, che se schierato al centro lascerebbe spazio a Doda sull’out destro.

A centrocampo toccherà ancora a Palazzi ed Odjer che avevano cominciato la gara contro la Casertana, salvo essere sostituiti al termine del primo tempo perché non ne avevano più.

In avanti, dopo il turno di squalifica, ci sarà Saraniti che andrà alla ricerca del classico gol dell’ex. A supportare il palermitano ci sarà Rauti, con Kanoute e Valente che sembrano i più informa degli esterni presenti in rosa.

LEGGI ANCHE: Boscaglia: “Squadra deve ancora assestarsi. Vibonese agguerrita”