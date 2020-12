Saraniti: “Dovevamo essere più lucidi”

L'attaccante si rammarica per il pareggio per 0-0 in casa della Vibonese

VIBO VALENTIA – “La Vibonese ha fatto bene nelle ultime settimane. Avevamo preparato bene la partita, poi ci sono anche gli avversari in campo. È mancata cattiveria sotto porta, come la mia occasione allo scadere. Ci siamo mossi bene, in fase offensiva è mancata qualcosina”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante del Palermo Andrea Saraniti al termine della sfida pareggiata per 0-0 in casa della Vibonese.

“Problemi in trasferta? Ci danno fastidio le difese chiuse. Oggi – continua l’attaccante rosanero – dovevamo essere più lucidi. Fuori casa cerchiamo sempre di fare il nostro gioco. Noi attaccanti abbiamo fatto bene nelle ultime settimane. Dopo il Covid siamo andati tutti in gol, dobbiamo essere più continui, solo in questo modo potremo ottenere risultati importanti. Bisogna stare tranquilli e più concreti”.

In chiusura l’attaccante ha parlato della scelta di Boscaglia di mandare in campo Lucca dall’inizio: “Siamo tutti utili e nessuno indispensabili. Lucca ha fatto una buona partita ed è giusto che ognuno abbia i suoi spazi. Boscaglia sta gestendo tutto bene”.

