Sigel Marsala, il 2020 si chiude con una sconfitta

Questa volta il Piemonte non porta bene alle azzurre che dal 2020, prima della pausa da gare ufficiali per l’avvento del Natale, si congedano con l’esito di una sconfitta. Marsala, nell’anticipo del sabato della 16^giornata di A2, cede le armi in tre atti al Palazzetto dello Sport di Pinerolo, casa della vicecapolista del girone “Ovest”. Ma il risultato finale di questa contesa non inganni.

La partita, dalla durata complessiva di un’ora e mezza di gioco, è stata molto più equilibrata di quello che si pensi con la Sigel a chiudere le frazioni sopra i venti punti in tutti e tre i parziali. Solo la squadra di coach Amadio deve fare ammenda che nei momenti topici dell’incontro ha, purtroppo, fatto incetta di sbavature (anche e non solo dalla linea del servizio, specie nel terzo set, ndr) che nell’economia della partita hanno pesato.

Il rammarico, (oltre all’approccio iniziale al match non proprio indelebile e con la Sigel subito costretta a inseguire il gap di parecchi punti: ai passaggi

intermedi: 9-3; 20-13; 23-19; 23-23; 25-23, ndr), risiede nel non essere riusciti ad indirizzare verso la Sicilia soprattutto il primo (coach Amadio nel finale prova a scuotere le sue atlete con il cambio Caserta, ex di turno, per Caruso al centro, ndr) e finanche il terzo set (a metà parziale dentro Soleti per rilevare una Gillis ben marcata dalle avversarie), quest’ultimo rivelatosi l’ultimo giocato e terminato all’extratime con un inseguimento lungo ed incompleto da parte della Sigel (il punteggio nella fase finale ha fatto come un’ “altalena” con le squadre incollate) che si è arrestato sul 29-27 e dopo avere avuto la palla per riaprire la discussione e trascinare tutto al quarto set con il set-point sulla situazione di gioco del 25-26 (gran muro di capitan Demichelis). Così la successione set: [25/23; 25/21; 29/27].

La Cronaca:

Nel primo set, bene Pinerolo che prende subito le distanze (4-1). Il primo tempo di Parini e l’ace di Demichelis riportano il punteggio in parità (4-4). Le padrone di casa allungano ancora con l’ace di Zago (8-5). L’errore di Caruso regala il +4 e Fiesoli sfrutta una ricezione slash per chiudere il 13-8. Con Mazzon al servizio Marsala accorcia le distanze costringendo coach Marchiaro a chiamare a raccolta le sue ragazze (20-17). Cambio palla ma le ospiti si rifanno sotto, agganciano sul 23-23 sfruttando due errori delle biancoblu. Zago conquista il set point e Mazzon manda out chiudendo 25-23.

Più equilibrato l’inizio del secondo parziale con le siciliane avanti 2-4. Akrari mura Parini per il 4-4. Pinerolo accelera con Akrari, servita egregiamente da Boldini (11-8). Gray mette a terra il punto del +5 (13-8). Come nel primo set Marsala si rifà sotto, Caruso chiude il 19-18 e Pistolesi dai nove metri piazza l’ace del 19 pari. Ci pensa capitan Zago a rimettere le distanze e Mazzon commette fallo regalando il 22-19. Il venticinquesimo punto porta la firma di Bussoli (25-21).

Ottima partenza delle torinesi nel terzo set con Akrari a muro su Gillis e Bussoli a segno per il 6-2. Marsala insegue e accorcia, Pistolesi dai nove metri sigla il -2 (8-6). Mazzon e Soleti portano le compagne sul 9-9. Le due formazioni procedono punto a punto con le padrone di casa sempre avanti di una lunghezza. Le ospiti approfittano di un errore di Zago per pareggiare i conti (22-22). Si va ai vantaggi, le siciliane piazzano il break del vantaggio (25-26) ma Pinerolo si scatena a muro, Gillis viene fermata prima da Fiesoli poi da Zago. Il muro vincente lo mette a segno Akrari proprio su attacco della statunitense Gillis. Il finale è 29-27.

Gli ingredienti della vittoria delle biancoblu di casa sono da rintracciare nella migliore correlazione muro/difesa, con le centrali Akrari e Gray andate a referto rispettivamente con 13 e 9 stampi e la percentuale di attacchi positivi di squadra (36% contro il 33% con cui la Sigel si è fermata), trovando nella Zago il riferimento principale offensivo. Pinerolo in virtù di questo successo da tre punti dopo undici gare giocate allunga con un convincente +4 sul terzo posto momentaneamente occupato da Marsala (dodici partite disputate, di queste sette vittorie e cinque perse).

Lilybetane che inanellano così il secondo ko di fila, dopo essere uscite sconfitto meritatamente al PalaBellina da Lpm Bam Mondovì sempre in tre parziali. I migliori scores una interprete per parte li hanno fatto registrare i due opposti: Valentina Zago con 21 timbri e Giorgia Mazzon con 16 punti.

Questo lo schieramento iniziale scelto da coach Daris Amadio: Demichelis al palleggio in diagonale con Mazzon; schiacciatrici Pistolesi e Gillis; centrali Caruso e Parini, libero Vaccaro. Prossimo impegno delle nostre sigelline fissato all’anno nuovo. Si riprenderà in casa. Martedì 5 gennaio 2021 con il recupero della 7^giornata di andata rinviato per Covid lo scorso 25 ottobre: saranno nuovamente i sestetti della Sigel Marsala e Eurospin Ford Sara Pinerolo a misurarsi.

Tabellino:

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Sigel Marsala Volley: 3-0 [25/23; 25/21; 29/27]

Eurospin Ford Sara Pinerolo: Akrari 13, Boldini, Fiesoli 11, Gray 9, Zago 21, Bussoli 7, Fiori (L), Buffo, Allasia. ne: Pecorari, Casalis, Tosini. Coach: Michele Marchiaro

Sigel Marsala Volley: Pistolesi 10, Caruso 4, Demichelis 3, Gillis 11, Parini 8, Mazzon 16, Vaccaro (L), Soleti 2, Caserta. ne: Mistretta (L), Nonnati, Colombano. Coach: Daris Amadio

Arbitri: Andrea Clemente di Parma e Rachela Pristerà di Torino