A Palazzo Comitini montato l’albero di Natale Metropolitano

PALERMO – È stato realizzato all’ingresso di Palazzo Comitini l’Albero di Natale Metropolitano addobbato con gli stemmi di tutti gli 82 Comuni del territorio.

“Lo scambio di auguri in occasione del Santo Natale è ulteriore conferma del nuovo ruolo della Città Metropolitana – ha commentato il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando – non un “altro” Ente di governo locale, ma l’Ente di incontro e sintesi a servizio dei cittadini e del territorio di tutti i Comuni – e ha concluso – in condivisione di impegno con tutti gli 82 Comuni giungano i miei più calorosi auguri, che ogni giorno e per tutti sia Natale di pace e di fraternità”.

Per la Segretario Generale, Antonina Marascia, che ha promosso questo allestimento dell’Albero, si tratta di “una buona pratica introdotta dalla Provincia di Brescia, disseminata dalla Città Metropolitana di Messina e approdata nel nostro Ente. Un simbolo di unità che racchiude tutti gli 82 comuni del territorio di cui dobbiamo prenderci cura”.