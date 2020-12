A Salemi un albero di Natale realizzato con i centrini donati agli scout

SALEMI (TRAPANI) – “Con un filo centriamo la comunità”. Questo il titolo dell’iniziativa che a Salemi, nel Trapanese, ha portato alla realizzazione di un albero di Natale decisamente sui generis: ricavato con i centrini donati dai salemitani al Gruppo Scout Salemi 1. L’albero è stato posizionato all’inizio di via Matteotti, in centro città. “Quest’albero vuole testimoniare, in questo particolare momento in cui siamo costretti a ridurre le relazioni e a mettere alla prova i legami affettivi, proprio il senso di comunità e condivisione attraverso fili che rappresentano legami, esperienze e pensieri”, scrivono gli scout sulla loro pagina Facebook.