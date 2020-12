Avimecc Volley, il 2020 si chiude in bellezza: Lecce al tappeto

Difficilmente si poteva immaginare un modo migliore per chiudere il 2020 casalingo per l’Avimecc Volley Modica. Questa contro l’Aurispa Libellula Lecce era infatti l’ultima gara che la compagine di Bua doveva giocare in casa in questo anno solare ed è arrivata una vittoria per 3-1.

Una partita iniziata non nel migliore dei modi ma ribaltata e chiusa con carattere. Il primo set vede Tulone e compagni distratti in campo, il sestetto modicano sembra non avere la giusta concentrazione per affrontare la gara. Inizio che va sul punto a punto fino al doppio vantaggio ospite con 6-8. Col passare del tempo il divario inizia a farsi importante, fino al 8-16 con Stabrawa che si dimostra una stella per gli avversari. Il finale è schiacciante 16-25.

Il secondo set è il più lungo dell’intero match, un punto a punto che dura 30 minuti. Inizio buono per la squadra di casa che dimostra carattere fino al 8-5. Il recupero avversario porta ad una lotta serrata fino al 16-15 e così fino al 21-20. La paura è quella di mollare nelle ultime battute, ma la spinta di Martinez e la qualità di Busch chiudono il set sul 25-22.

Il terzo set vede Modica volare sulle ali dell’entusiasmo, Chillemi sale in cattedra e porta avanti i suoi con un iniziale 8-6. La sfida continua ad essere un punto a punto che non lascia spiragli su chi potrà avere la meglio alla fine. Un punto di distacco divide sempre le due formazioni fino al 16-15, ma da li inizia a prendere il largo la squadra della Contea che si porta sul 21-16 con la sensazione di poterla chiudere facilmente. Il finale registra un 25-19 e la convinzione di essere in partita.

L’ultimo set vede Modica ormai incanalata verso la vittoria, la sensazione è quella che i ragazzi hanno entusiasmo, il sorriso che si mostra anche dopo un punto perso fa capire che la squadra non sente il peso della sfida ed è sicura dei suoi mezzi. Anche quando dal 16-13 si passa al 20-21 la sensazione è che una sbandata non possa cambiare le sorti dell’incontro. Il finale è di 25-22 con Bua che può esultare e scaricare la tensione di un bellissimo match.



AVIMECC VOLLEY MODICA – AURISPA LIBELLULA LECCE 3-1 SET: 16-25, 25-22, 25-19, 25-22

ARBITRI: Giorgia Spinnicchia – Chiara Stantangelo

AVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 1, Battaglia 1, Martinez 22, Dormiente (L), Cuti 1, Chillemi 11, Nastasi (L), Bonsignore 4, Busch 23, Imbesi, Garofolo 9. All. Bua

AURISPA LIBELLULA LECCE: Morciano (L), Longo 1, Stabrawa 17, Disabato 16, Rau 7, Agrusti 9, Russo, Mazzon 7. All. Denora Caporusso