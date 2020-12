Bari, parla Romairone: “Chiudiamo bene”

CALCIO - SERIE C

“Con grande calma e attenzione dopo Palermo faremo tutto il possibile per fare una seconda parte di stagione di livello”

“Penso si debba pensare alla prossima partita che fa parte del nostro percorso di crescita. Cerchiamo di chiudere bene questa prima fase, poi vediamo cosa fare. Tante cose potranno essere migliorate. Con grande calma e attenzione dopo Palermo faremo tutto il possibile per fare una seconda parte di stagione di livello”. A dichiararlo è Giancarlo Romairone, ds del Bari.

Il Ds del Bari si è espresso sulla possibile riforma dei campionati: “Dobbiamo vivere la quotidianità senza guardare ad altre dinamiche. Chiaramente da qui a pochi mesi il mondo dovrebbe ripartire, di conseguenza chi lavora ai piani alti dovrà fare il meglio per far ripartire di slancio per cavalcare al meglio la ripartenza”.