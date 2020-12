Caltanissetta, percettori di reddito di cittadinanza al lavoro

Caltanissetta è il primo comune capoluogo di provincia in Sicilia ad avviare l’immissione in servizio dei primi lavoratori con il reddito di cittadinanza. E’ stato costruito dal team di esperti dei servizi sociali un catalogo di 10 progetti di utilità collettiva che sono stati inseriti nella piattaforma informatica del ministero del lavoro. Lo comunica il Comune. I temi dei PUC riguardano l’ambiente, la manutenzione, la custodia di impianti sportivi e ville comunali. L’equipe ha individuato i primi 200 soggetti da inserire, 100 a Caltanissetta e gli altri nei comuni del distretto socio sanitario. La selezione che è stata effettuata dal ministero ha utilizzato dei criteri che riguardano la somma percepita, ovvero i maggiori beneficiari per primi. I primi 6 hanno preso servizio oggi nel cantiere che si occupa della manutenzione delle strade e dei lavori di somma urgenza, gli altri saranno impegnati per completare il numero ed arrivare a 25 negli altri due progetti il rifacimento delle strisce pedonali e la manutenzione delle ville e del verde pubblico. Questi ultimi due progetti saranno attivi nei prossimi giorni.

Sono in tutto 200 persone che saranno avviate a lavoro entro febbraio con altri puc. Quello avviato ieri è un progetto di utilità collettiva finanziato dal ministero delle politiche sociali e dal ministero del lavoro. “Il reddito di cittadinanza ci ha aiutato – ha detto il sindaco Roberto Gambino – ci ha aiutato nel periodo della pandemia perché grazie a questo sussidio sono state assistite tante persone che altrimenti non sarebbero state aiutate, ed in questo momento sta iniziando a funzionare l’aspetto della pubblica utilità.