Catania, Raffaele: “Siamo diventati squadra”

“Vittoria frutto della nostra compattezza e della crescita, abbiamo dominato nel palleggio ma dobbiamo essere più completi in avanti”. Questo il pensiero di Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania, dopo il successo per 1-0 ottenuto sul campo del Potenza grazie ad un rete di Sarao nei minuti finali. “Siamo diventati squadra, subiamo pochissimo, teniamo il pallino del gioco e abbiamo personalità – ha sottolineato Raffaele -. Tanti infortuni? Abbiamo un preparatore eccezionale, il problema sta nella preparazione che in tanti non hanno fatto con noi”, ha concluso il tecnico rossazzurro.