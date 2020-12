Investito, picchiato e derubato: arrestati cinque giovani in centro

L'operazione della polizia dopo l'aggressione di un professionista in via Roma

PALERMO – Cinque giovanissimi arrestati dalla polizia per una selvaggia aggressione in via Roma sabato pomeriggio. Un professionista palermitano, intorno alle 17 stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato quasi investito da un Suv con a bordo cinque giovani.

Lo scampato pericolo ha prodotto la comprensibile reazione dell’uomo verso i cinque a bordo del Suv. E’ stato il prologo della violenza, nata come rappresaglia dei giovani alle lamentele del pedone: l’autista ha arrestato la marcia del Suv, ha abbandonato l’abitacolo e si è diretto verso il professionista che è stato preso a calci e pugni. Anche gli altri occupanti del mezzo, hanno raggiunto la vittima, per immobilizzarla e consentire all’amico che era alla guida di colpire con più precisione.

Quando il “branco” sembrava avere esaurito la sua cieca violenza e tutti e cinque i giovani erano risaliti a bordo del Suv, i malviventi hanno avvertito la necessità di impartire una seconda lezione alla vittima, “colpevole” stavolta di avere accennato al tentativo di fotografare con il suo cellulare la targa del mezzo: i cinque hanno così ripreso a picchiare l’uomo portandogli via il cellulare.

La scena è stata vista nelle ultime fasi scorta da un poliziotto libero dal servizio che, pensando di essere stato testimone di un violento alterco, ha seguito i fuggitivi segnalando il mezzo alla sala operativa. I poliziotti in motocicletta delle “Nibbio” hanno raccolto la segnalazione e raggiunto e riconosciuto in via Mariano Stabile il Suv segnalato. Gli agenti hanno intimato l’Alt alla vettura, hanno identificato i cinque occupanti ed hanno ritrovato il cellulare rubato, sulla strada, abbandonato dai giovani poco prima di essere fermati. I cinque sono stati arrestati e la giovane vittima è stata curata e subito dimessa dall’ospedale.