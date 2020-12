L'intervento dei vigili del fuoco in via Teocrito

RAGUSA – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Teocrito a Ragusa dopo l’allarme di alcune persone che vedevano fumo uscire dalla cappella della parrocchia Santa Rosalia. I pompieri hanno accertato che un incendio lento aveva danneggiato l’altare in legno e hanno messo in sicurezza l’ambiente. Il rogo sarebbe stato originato da alcune candele votive lasciate accese. (ANSA).