Ospedale ‘Ingrassia’, i positivi al Covid salgono a ventisette

PALERMO – Altri due positivi al Covid all’ospedale Ingrassia dove è stata contagiata anche una ginecologa. Salgono a 27 i casi di Covid registrati in meno di una settimana tra pazienti e personale dell’ospedale palermitano. Tanto che il direttore medico, pochi giorni fa, aveva invitato a rafforzare i controlli eseguendo i tamponi su sanitari e pazienti ogni 48 ore. Avviato il tracciamento per ricostruire gli ultimi contatti dei due lavoratori.

I primi 17 casi sono venuti fuori giovedì scorso, come poi confermato dall’Asp, e ruotavano attorno al reparto di Geriatria. A infettarsi erano stati 11 tra infermieri, operatori e medici e 6 pazienti, uno dei quali sarebbe stato trasferito a Partinico per l’aggravamento delle sue condizioni. A causa del focolaio è stato disposto un blocco temporaneo dei ricoveri nei reparti interessati, ovvero quelli di Cardiologia, Chirurgia e Ortopedia. “Dall’analisi fatta dalla direzione sanitaria del presidio insieme al rischio clinico – hanno però precisato dall’Asp – non ci sarebbe alcuna correlazione tra i positivi della Geriatria con quelli delle altre strutture”. (ANSA).