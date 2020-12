Palermo-Bari, De Laurentiis: “Sarà gara importante come altre”

“Pensiamo già al Palermo, ma sarà importante come tutte le altre sfide”. Così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, doppio successo ottenuto per 4-1 dai pugliesi contro l’Avellino. Intervistato da Radio Bari, il numero uno del club pugliese ha poi proseguito: “Ho visto un Bari tranquillo e sicuro, ha segnato subito. Mi fa ben sperare. Con la Vibonese siamo stati sfortunati. Sono molto contento per la reazione dei biancorossi. Sapevo che tutta la squadra era molto in forma, c’è grande attenzione sulla preparazione atletica, che ci servirà per marzo-aprile. È un passo in più verso il futuro del campionato”.

Infine, De Laurentiis ha tracciato un bilancio di quanto fatto fin qui dai galletti: “Siamo partiti cambiando tanto, non è facile girare la macchina in maniera perfetta. Auteri ha trasferito un ottimo gioco, il gruppo è importante e unito. Il bilancio è positivo, abbiamo bisogno di grande energia. Mercato? Aggiungeremo quelle pedine per essere pronti in ogni partita”, ha concluso il presidente del Bari.