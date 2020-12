Sport gratuito all’aperto per i bimbi: l’iniziativa Asd Panornus mtb&trail

Lezioni di trail running gratuite per tutti i bambini da 4 anni in sù.

PALERMO – Le restrizioni che hanno portato alla chiusura di spazi per l’attività sportiva ha causato, di fatto, lo stop all’attività motoria nei bambini. Lo sport (specie in età preadolescenziale), al di là della funzione socializzante e pedagogica, rappresenta uno strumento per la prevenzione e la cura di patologie come l’obesità infantile.

Asd Panornus mtb&trail, associazione sportiva affiliata Csi (Centro sportivo italiano), in collaborazione con “Per correre Palermo” e “Sport e Nutrition” hanno dato vita al progetto “TuttiSuXterra”: lezioni di trail running gratuite per tutti i bambini da 4 anni in sù. Dal 6 novembre scorso, tutti i venerdì (questa settimana mercoledì 23), alla 15,30, alla pineta anfiteatro di Verdura, oltre 30 bambini imparano la corsa in natura, ovvero la disciplina sportiva del trail running.

Le attività si svolgono nel Parco della Favorita e sono coordinate da Giuseppe Cuttaia, presidente della Asd panormus, e da Silvia Console. Con cadenza bimensile la Asd Panormus organizza anche attività per adulti e bambini, inserendo percorsi di walktrail adatti a tutti. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19, a tutti i bambini viene misurata la temperatura corporea, viene rispettato il distanziamento sociale e c’è l’obbligo di mascherina prima e dopo l’attività. (ANSA).