Vibonese-Palermo, Caffo: “La squadra c’è, sono fiducioso”

“Il Palermo ci ha dato fastidio ma abbiamo avuto le nostre occasioni che poi non si sono concretizzate per noi come per loro”. Questo il commento del presidente della Vibonese, Pippo Caffo, dopo il pari per 0-0 contro il Palermo. “Speriamo che l’anno nuovo riporti allo stadio la gente – ha proseguito Caffo -. Complessivamente sono contento della nostra prima parte del campionato, posso recriminare per qualche partita ma in questo momento sono tranquillo e sereno. La squadra c’è, abbiamo abili atleti e resto fiducioso”, ha concluso il numero uno della società calabrese.