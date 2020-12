ACR Messina, Sabatino: “Siamo a -4 dal primo posto”

MESSINA – “Sicuramente non è stata una partita come le altre ma merito va agli avversari, la squadra più organizzata vista fino ad oggi. Gli episodi per fortuna ci hanno premiato, anzi potevamo chiuderla prima”. Questo il pensiero di Sergio Sabatino, difensore dell’ACR Messina, dopo il successo col Castovillari in campionato: “Mercoledì (domani, ndr) chiudiamo l’anno – ha proseguito Sabatino – sarà una partita importante contro un Dattilo che ha voglia di rifarsi dopo la sconfitta di sabato. Classifica? Siamo a -4 dal primo posto ma non cambia niente, in venti partite può succedere di tutto”.