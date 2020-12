BNT/PrestiNuova: specialisti cessione del quinto

BNT Banca opera nel segmento del credito al consumo ed è specializzata nella cessione del quinto a dipendenti e pensionati.

BNT Banca è interamente controllata da Banca Popolare di Sondrio che storicamente si colloca tra le principali banche italiane ed è quotata alla borsa valori di Milano.

Nel 2019 BNT Banca ha incorporato PrestiNuova SpA, storico ed apprezzato operatore del settore delle cessioni, divenendo così un leader di mercato grazie anche alle convenzioni con INPS, le principali casse di previdenza private, la Regione Sicilia, l’ARS e numerose imprese ed istituzioni siciliane. BNT Banca e PrestiNuova annoverano circa 100.000 clienti finanziati con i prodotti di cessione del quinto.

I prodotti, collocati con il marchio “Amico Quinto” sono la cessione del quinto della pensione (CQP), la cessione del quinto dello stipendio (CQS), oltre alla delegazione di pagamento (DEL), il finanziamento aggiuntivo che consente di soddisfare ulteriori esigenze di liquidità e riservato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche o statali che hanno già in corso una “cessione”.

“Amico Quinto” si distingue per l’assoluto rispetto delle disposizioni di Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nella correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Per questo il TASSO della cessione del quinto di BNT Banca è, a ragion veduta, TUTTO TAN. La vendita del prodotto “Amico Quinto” è diretta, non vi sono quindi intermediari. BNT Banca non applica alcuna commissione o spesa ai propri finanziamenti.

BNT Banca opera su tutto il territorio nazionale sia con gli uffici diretti BNT Banca e sia attraverso le filiali di Banca Popolare di Sondrio. BNT Banca è presente in Sicilia nella sede principale di Palermo, in Via della Libertà 175 (tel. 091 790 611), con l’ufficio di Caltanissetta, in Viale Luigi Monaco 10/X (tel. 0934 50 901), e a Catania, nella nuova filiale di Via Eleonora D’Angiò, Largo Papa Paolo VI 6 (tel 095 728 131).

www.bancanuovaterra.it – Direzione Generale – ROMA – via Baldo degli Ubaldi 267

Numero verde 800 77 00 33