Bolzoni: “Tra Palermo e Bari sarà una bella gara”

“Seguo il Palermo e arrivando dalla Serie D ha dovuto cambiare molto perché l’obiettivo non è una semplice salvezza, ma ambire a qualcosa in più”. Lo dichiara Francesco Bolzoni ex centrocampista del Palermo ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com”.

Il centrocampista si è espresso sulle difficoltà di calarsi nella categoria di alcuni rosanero: “Anche a me è capitato di scendere di categoria e ci sono stati dei momenti in cui ero un po’ in difficoltà. Il modo di giocare cambia, i ritmi, spesso la palla è più in alto che per terra. Se non affronti la Serie C con la mentalità giusta diventa difficile anche per chi viene da categorie superiori”.

Bolzoni è anche ex calciatore del Bari, squadra che domani sarà avversaria del Palermo. Il pensiero del doppio ex sul match è questo: “Conosco i due allenatori e le piazze, sarà una bella partita, che si giocherà a viso aperto. Penso e, soprattuto spero, che nessuna delle due si chiuda e che venga fuori una gara degne dei nomi delle due squadre”.