Cocaina in casa, arrestate madre e figlia a Trapani

TRAPANI – Blitz della Polizia di Stato con unità cinofile antidroga nella zona di via Fardella, a Trapani. Nel mirino della Squadra Mobile della Questura di Trapani, due insospettabili donne, delle quali gli investigatori, da tempo, seguivano i movimenti. Nella loro casa gli agenti hanno trovato 400 gr. di cocaina purissima, che le due, madre e figlia, nascondevano in diverse zone dell’abitazione. In particolare, i cani hanno scovato uno degli involucri nella camera da letto, ben occultato tra la biancheria, mentre i restanti quantitativi erano nascosti in una zona lavanderia. Entrambe sono state arrestate. (ANSA).