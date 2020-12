Covid, la prima vaccinata italiana sarà un’infermiera di Roma

ROMA – Sarà una donna la prima vaccinata Covid in Italia. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un’infermiera. Tutto pronto all’istituto Spallanzani di Roma per l’avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre. Intanto per il fondatore di Biontech, Ugur Sahin, è “altamente probabile” che il vaccino da lui progettato con Pfizer sia efficace anche contro il ‘Covid-bis’: la variante del virus scoperta nel Regno Unito. Ma adeguare il siero alla nuova mutazione richiederebbe 6 settimane di tempo. (ANSA).