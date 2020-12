Dal 24 Italia in lockdown: ultimo giorno di shopping prenatalizio

Sono 13.318 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 628 le vittime. Il tasso di positività torna a scendere, ora è all’8%. Mentre il Paese si prepara al lockdown deciso per le feste di fine anno: zona rossa dal 24 al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Nelle città, domani ultimo giorno di

shopping prenatalizio. In una circolare ai prefetti, il Viminale inasprisce i controlli sugli spostamenti, con l’utilizzo di pattuglie in strada, specie nei punti cruciali e droni ed elicotteri in volo contro gli assembramenti.